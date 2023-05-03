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Bakan Soylu: CHP'ye PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Soylu#PKK#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 19:14

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara seslenen Soylu, “Türkiye ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya. İlk kez evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partililere de söylüyorum. PKK'nın enkazını taşımayın, vallahi altında kalırsınız" dedi.

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İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Kurtuluş Mahallesi'nde Ak Partili vatandaşlara seslendi.  Soylu, “Şimdi karşımızda bir 6'lı masa vardı biliyorsunuz değil mi? Bu 6'lı masanın bir de altı vardı. Bir de orada vardı değil mi? O kimdi? HDP, PKK değil mi? Şimdi 6'lı masa altındaki, üste çıktı mı? Çıktı mı? Üstte de birisi vardı. Doğru mu? Kimdi o üstteki? Tayyip Erdoğan'a ara sıra böyle laflar çakardı. İşte şöyledir, böyledir, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şimdi kim o kim? Meral Akşener, değil mi? Peki o nereye indi şimdi? Masanın altına indi mi? İndi, niye utancından. PKK masanın üstünde, o masanın altında. Öyle afilli laflar söylemekle olmuyor. Yürek olacak, millete sadakat olacak, devlete sadakat olacak, ülkeye sadakat olacak, cesaret olacak. 6'lı masada çıkmış birisi diyor ki, 'Ben başbakanlık yaptım. Ülkeyi idare ederim' Eyvallah. Birisi diyor ki, 'Ben ekonomi bakanlığı yaptım idare ederim' biri diyor ki, 'ben genel müdürlük yaptım, Devleti bilirim', birisi diyor ki, '5.5 ay olsa da İçişleri Bakanlığı yaptım, ben bunu bilirim', bunların hepsini bir araya getirsek bir tane Tayyip Erdoğan etmiyor" dedi. 

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"PKK'NIN ENKAZINI TAŞIMAYIN, VALLAHİ ALTINDA KALIRSINIZ"

Bakan Soylu, “Şimdi, bay bay Kemal diyor ki '15 Mayıs'ta onların yerine, HDP PKK'lı belediyeleri yeniden işbaşına getireceğim' diyor. Avucunu yalar mı? Avucunu yalatır mısınız ona? Türkiye ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya. İlk kez evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne PKK'nın enkazını taşıtmaya çalışıyorlar. Bunu Cumhuriyet Halk Partililere de söylüyorum. PKK'nın enkazını taşımayın, vallahi altında kalırsınız. Vallahi altında kalırsınız" diye konuştu. 

"İŞİN GÜCÜN SOSYAL MEDYA"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, “Dünyaya rezil ettiler bizi. Turistler, İstanbul'a geliyorlar diyorlar ki, 'Sizin metrobüsler hep yanar mı?' diyorlar. 'Sizin otobüsler yanar mı?' 'Sizin otobüsler hep yolda mı kalır diyorlar?' onun ihalesini yaparken abidik gubidik yaparsan sonuç böyle olur. İşin gücün, sosyal medya üzerinden bunları yaparsan, bunlar böyle olur.  İstanbullu senden memnun değil. Sen gitmişsin başka taraflarda, medet ummaya çalışıyorsun" şeklinde konuştu.

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#Süleyman Soylu#PKK#Ekrem İmamoğlu

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