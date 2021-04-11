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HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
GeriGündem Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 00:02 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

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Bakan Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı.

Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.

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