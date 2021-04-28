Bakan Soylu: Çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek

Bakan Süleyman Soylu, tam kapanmada çalışmak zorunda olanları ilgilendiren bir açıklama yaptı. Soylu, bakanlığın internet sitesinden e-başvuru yapılıp izin alınabileceğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.

* Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

* Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

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