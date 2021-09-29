Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Covid-19da son 24 saat... Vakalar kritik eşiğin çok üzerindeCovid-19'da son 24 saat... Vakalar kritik eşiğin çok üzerinde#Koronavirüs Tablosu
Fatih Terimden veda yanıtı Büyük kararlar...Fatih Terim'den veda yanıtı! 'Büyük kararlar...'#Galatasaray
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Maskesiz günler için... Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası şartı açıkladıMaskesiz günler için... Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası şartı açıkladı#Bilim Kurulu
Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog ‘Antikor seviyeniz ne’Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog! ‘Antikor seviyeniz ne?’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek gösterge açıklaması: Bundan sarfınazar etmemiz mümkün değil'3600 ek gösterge' açıklaması: Bundan sarfınazar etmemiz mümkün değil#Süleyman Soylu
Büyük skandal Eşinin en yakın arkadaşıyla yakalandıBüyük skandal! Eşinin en yakın arkadaşıyla yakalandı#Fernando Gago
ABDli firmadan flaş aşı kararı Yüzlerce çalışanını işten çıkartıyorABD'li firmadan flaş aşı kararı! Yüzlerce çalışanını işten çıkartıyor#United Airlines
Cinsel istismar davasında Mahkeme Başkanının soruları tepki çektiCinsel istismar davasında Mahkeme Başkanı'nın soruları tepki çekti#Mardin
Hollandalılar haddini aştı Ajax, Beşiktaşa acıdı...Hollandalılar haddini aştı! 'Ajax, Beşiktaş'a acıdı...' #Beşiktaş
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Bulgaristan
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Kamu Düzeni ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgar mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik etti ve iki komşu ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki etkin diyalog ortamı ve iş birliği faaliyetlerinin karşı karşıya kalınan bölgesel ve küresel meselelerin ortak çözümü noktasında daha fazla güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, son dönemde Türkiye- Bulgaristan sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan yoğunluğa ilişkin çözüm önerileri değerlendirildi. Bunun yanı sıra sınır güvenliği ve göç alanlarında iş birliği konuları ile güncel gelişmeler de ele alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Bulgaristan