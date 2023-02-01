Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü

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İki bakanın yaptığı görüşmede Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkiler değerlendirildi.
🇹🇷📞🇧🇬— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 1, 2023
Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile Bulgaristan İçişleri Bakanı Sn. Ivan Demerdzhiev arasındaki telefon görüşmesinde;
Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkiler değerlendirildi.