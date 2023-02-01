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Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü

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#Süleyman Soylu#Ivan Demerdzhiev#Bulgaristan
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 20:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İki bakanın yaptığı görüşmede Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkiler değerlendirildi.

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#Süleyman Soylu#Ivan Demerdzhiev#Bulgaristan

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