Bakan Soylu: Bugüne kadar KADES'e 279 bin ihbar oldu

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Yol Haritası toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede hepimizin sorumlulukları var ve bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Her bakanlığımızın atacağı adımlar var, planlar var.

Atmamız gereken adımlar var. Eylem planı çerçevesinde personel eğitimine önem verdik. Elektronik kelepçe meselesi en temel meselelerden bir tanesi. Geçmiş yıllara nazaran üst bir tedbir uygulandı. Bunlar kamerayla inceleniyor.

KADES uygulaması.. Bugüne kadar 279 bin ihbar oldu ve ihbarların hepsine gidildi. Aile içi ve kadına şiddet karşı bürolar kuruldu.

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"BU YIL HEDEFİMİZ ERKEKLER"

Bu yıl biz bir uygulama başlattık. Sayın Bakanımızın da Aile bakanımızın da takdir ettiği uygulama. İnşallah bunu yaygınlaştıracağız. Bu yıl hedefimiz erkekler. Adım adım Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları lazım geldiğini ifade eden ve bunu anlatan, kolluk birimlerimizle girilmedik -çıkılmadık yer bırakmayan çalışmayı başlatacağız. 2021-2025 eylem planı çerçevesinde. Bu konuda gerek polisimiz, gerek jandarmamız gerek valiliklerimizle, tüm paydaşlarımızla birlikte her adımı atacağız.