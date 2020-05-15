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AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 18:55,Son Güncelleme:

Bakan Soylu: "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek"

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Bakan Soylu: "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."

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