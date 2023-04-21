Bakan Soylu: Bu seçimi tarih farklı yazacak

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Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Bayramınız mübarek olsun, her gününüz bayram olsun inşallah. Bu güzel bayram gününü bu ülke için bir ömrü vakfetmiş olan millet sevdalısıyla bu ülkeye her gün bir yenilikle, yerli otomobil, Kızılelma, doğal gazla, bu milletin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bayram geçirmeyi nasip etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LİDERLERİ MUHALEFET İÇİN OY İSTİYOR"

Bu seçimi tarih farklı yazacaktır. Tarihte ilk kez PKK terör örgütünün liderleri muhalefet için oy istemektedir. İş artık buna dönmüştür. Nuran Kalkan maalesef Meral Akşener'den daha çok seçim çalışması yapmaktadır.

14 Mayıs'a hazır mısınız? Türkiye Yüzyılı'na hazır mısınız? Bu ülkede tam 12 yıldır büyük sınamalardan imtihanlardan geçtik. Gezi olaylarından geçtik, 17-25 Aralık darbesinden geçtik, 6-8 Ekim'den geçtik, 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden geçtik. Biz dünyanın en büyük krizlerinden olan pandemiden geçtik, en büyük göç dalgasından geçtik. Terör koridoru oluşturmaya başladılar. Terör saldırılarından geçtik. Dolar saldırılarından geçtik. Sel, deprem, yangın afetlerinden geçtik. Bütün bu dalgalara karşı gemisini bu dalgalara teslim etmeyen Erdoğan liderliğinde Türkiye selametle yoluna devam ediyor.

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21 yıldır 100 yıllık altyapısını yapan liderle birlikte çalışıyoruz. Türkiye’yi Avrupa'nın ve ABD'nin tekelinde değil, bu ülkenin milletinin iradesiyle geleceğe taşıyan bir liderle çalışıyoruz.

"ŞİMDİ HERKESİN ÖZGÜR OLDUĞU BİR TÜRKİYE VAR"

Bu ülkede bu millet dindarım diyemiyordu. Bu ülkenin Diyarbakır'ında Mardin'inde 34-06-25 plakalı araçlar vardı. Kendi araçlarıyla başka illere gidilmiyordu, korkup ürkülüyordu. Erdoğan herkesin yaşayabileceği Türkiye oluşturdu. Alevi aleviyim, Kürt Kürdüm diyemiyordu. Şimdi herkesin özgür olduğu bir Türkiye var. 85 milyonun devleti var. Sizler büyük devrimler gerçekleştirdiniz. 3 koyun verseniz güdemez Kılıçdaroğlu, koyunlar ağıla döner, Kılıçdaroğlu yolunu bulamaz yolunu. Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ı hiçbir terazi tartmaz.

ABD büyükelçisi laf ettiğinde yöneticiler korkardı. Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de ABD başkanını kimse sallamıyor. Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de ilk kez kendi arabamızı yaptık. Bizden sonraki genç nesiller ne arabalar ne uçaklar ne gemiler yapacaklar.