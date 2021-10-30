Bakan Soylu: Bu milletin korkaklara, piyonlara verilecek emaneti olmamıştır

Haberin Devamı

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu CHP’nin sınır ötesi tezkeresine mecliste verdiği ret oyunu eleştirerek, "Sizin lideriniz, sizin davanız sadece otoyollar, barajlar hastaneler yaptığı için değil. Bu millete parmak sallayanlara karşı Davos’tan 15 Temmuz'a kadar her meydanda milletiyle beraber dik durduğu için kıymetlidir. Sizin davanız, sizin emekleriniz bu davanın lideri ve Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı'nda ortaya koyulan irade, ülkeye istikrar getirdiği için, bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat'ı bitirdiği için, PKK'yı ezdiği için ve şu Tokat'tan yola çıkan 15’lileri, yürüdüğü Misak-ı Milli'yi kendi ruhunda hissettiği için kıymetlidir. Biz nerede durduğumuzu ve neyin mücadelesini verdiğimizi biliyoruz. Hafta sonları Hakkari'de, Tunceli'de, sınırda ,karakollarda, 3 bin metre rakımda nöbet tutan evlatlarımızla buluşuyoruz. Vatandaşın arasında geziyoruz. Kimse bize vatandaşın arasında gezdiğimizde parmak sallayıp 'burası şudur, burası budur, burası Kürdistan'dır' demedi, diyemedi. Kimse meclis kürsüsünden fatura kesip 'o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz, diyetini ödeyin' demedi, diyemedi. Çünkü bizim sahibimiz millettir. İşte onun için sınır ötesi operasyon tezkeresine oy verirken kimseden icazet almadık. Kimse elimizi tutmadı. Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemedi CHP gibi elimizi ayağımıza kimse pranga vurmadı. Kemal Kılıçdaroğlu bunun izahını yapmak zorundadır. Türk askerinin eline ayağına neden pranga vurmak istedin? Neden hayır oyu verdin de bizim evlatlarımızı sınır ötesinden geri çevirmek istedin? Ne zaman kürsüye çıksan, ben Kuva-i Milliyeciyim diyorsun. Madem Kuvayi Milliyeciydin, Misak-ı Milliden bize emanet edilen sınırlardan niye kaçtın?" dedi.

Haberin Devamı

'BU MİLLET CUMHURİYETİ ŞANLA, ŞEREFLE KAZANDI'

Türkiye'nin sınır dışına çıkmasını istemeyenlerin hain olduğunu ileri süren Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Birileri, birtakım oyunların ve tezgâhların içerisinde bulunuyor. Öteki taraflar da dönüp 'Siz artık sınır dışına çıkmayacaksınız. Eğer çıkarsanız, hainsiniz' diyor. Bize sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa, kim Avaşin Basyan'dan Hakurk'a kadar, Suriye'de Afrin'den bir taraftan Cerablus’a, Azez’e, Mara’ya kadar, Resulayn’a kadar, Tel Abyad'a kadar, Münbiç'e kadar, Kobani'ye kadar, Türkiye'nin oradan saldırısına zemin atmak istiyorsa, hain biz değiliz, hain oğlu hain onlardır. Kimlerin talimatıyla bizim ülkemizin huzurunu bozmak, birliğimizi ve beraberliğimizi, tevhidimizi ortadan kaldırmak istiyorsa bilesiniz ki Türkiye'ye büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Bu millet bunun hesabını soracaktır. İyi ya Afrin’den füzeleri yollasınlar. İyi ya Amerika'nın desteğiyle beraber Afrin'den Cerablus'a kadar, Azez'e kadar, Mara'ya kadar bir koridor kursunlar ve Türkiye'yi tehdit etsinler. Dün 29 Ekim'di. Kemal Kılıçdaroğlu bu millet, bu cumhuriyeti de, bu özgürlüğü, bu bağımsızlığı da şanla, şerefle, kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı. Bize neyin hesabını soracaksınız. Biz neyin hainiyiz? Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz? Biz neyin hainiyiz. Ayasofya'dan Allahu ekber okundu diye mi hainiz? Biz neyin hainiyiz? Bu ülkenin şehirlerine girilemiyordu. Utanmaz Sivas'tan öteye geçemiyordun. Şimdi Türkiye'nin her yerinde siyaset yapma hakkı elde ettin. Biz neyin hainiyiz? Avrupa, Amerika hastanelerinde kendi insanlarını koridorlarında ve hastanenin dışında yaşlılarını ölüme terk ederken itiraz ettiğin Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şehir hastanelerine bütün dünya parmak ısırdı. Biz neyin hainiyiz."

'PKK İLE HDP ARASINDA DANS ETME USTASISIN'

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt ziyaretinde yaşananlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu "Meral Hanım Siirt'e gidiyor. Ona diyorlar ki 'sen buraya ne için geldin? Burası Kürdistan'dır' diyor. Ben sana demişim ki 6 ay, 7 ay İçişleri Bakanlığı yaptın, ben de iyi hatırlıyorum o dönemi stajyer İçişleri Bakanı dedim. Bir de beni şikayet ediyor, 'Bana İçişleri Bakanı böyle söyledi' diye. Bir saniye. Ben sana stajyer İçişleri Bakanı dedim. Ustasın usta. PKK'yla HDP arasında dans etme ustasın. Sesini çıkartamıyorsun. Sen bu ülkenin birliği için burada nasıl söylersin diyemiyorsun. Nasıl büyükelçilere 'haddini bil' diyemediysen, nasıl büyükelçilere 'size haddinizi bildiririm diyemediysen' dün de bu ülkenin birliğine saldıranlara lal oldun lal. Sessiz oldun. Bir şey söyleyemedin. Niçin? 2023'te bir ittifakın hesabını yapıyorsun. Kim bu ülkenin bölünmesinin altına imza atar da ittifak hesabı için bu ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı adına ses çıkaramazsa bu millet onu sandığa gömer" diye konuştu.

Haberin Devamı

'15,5 PUAN ÖNDEYİZ'

Yapılan anketlerde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Neymiş anketler şöyleymiş, böyleymiş. Ben size söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri aç tavuk, kendini darı ambarında zanneder. Öyle mi? Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil bizim de takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi ister çatla, ister patla aramızda şu anda 15,5 puan var, 15,5 puan var. Yok öyleydi, yok böyleydi. 2023 yılında takke düşecek, kel görülecek. Benim kelim hep açıkta zaten. Hiç endişe etmeyin. Hiç merak etmeyin. Siz Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla beraber bu güçlü kadroları olarak altını çizerek söylüyorum; bugüne kadar hiçbir sınavda, evet bu dava arkadaşlarımız hiçbir sınavda çakmadılar. Hiçbir sınavda sınıfta kalmadılar. Bize hesap soracakmış, sor. Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'ten uçağa bindi, milletinin bağrına geldi 15 Temmuz gecesi. Sen de bir odaya tıkandın kaldın Kılıçdaroğlu. Kimin kimle beraber olacağının hesabını 2023’te bu millet sana sorar. Bu milletin korkaklara, bu milletin cesaretsizlere, bu milletin başkasının piyonu olanlara verilecek bir emaneti hiçbir daim olmamıştır. Hiçbir zaman da olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'KIŞ AYLARINDA DA OPERASYONLAR SÜRECEK' MESAJI

Kış aylarında da PKK’ya yönelik operasyonların süreceğini kaydeden Bakan Soylu şunları dile getirdi:

"Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavgayı yapıyorlar. HDP ve PKK düzenlemelerinin sebebi de budur. Kılıçdaroğlu tezkereyle beraber onlara yanaşmaya çalışıyor. Öbürü Diyarbakır'a gidiyor, 6, 8 Ekim olaylarını yapanların anıldığı hafıza odalarında fotoğraf veriyor. Bir öbürü de kendi kurumundan HDP'lilere ne kadar iş verirse, PKK'lılara ne kadar iş verirse o kadar mutlu oluyor. Peki millet bunu görmüyor mu? Doğu ve Güneydoğu'da akşamın saat 4'ünden sonra kimse sokağa çıkamıyordu. Esnaftan haraç alıyorlardı. 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukları annelerini kucağından alıp dağa götürüyorlardı. Tam tersi şimdi Diyarbakır anneleriyle beraber yarın buluşacağım. Bilmenizi istiyorum, PKK'ya diz çökertip o dağdakiler gelip adalete teslim oluyorlar. Bu yeni Türkiye. Bunu anlamları, mümkün değildir. Hemen ülkemizin sınırları içerisinde neredeyse bir avuç kaldılar. Onu da söyleyeyim. Ama burada size bir cümle daha söyleyeyim. O eskidendi, Tayyip Erdoğan döneminden önceydi. Kasım ayından sonra operasyonlar stop. Şimdi ben de dahil olmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraber 5 metre kar da olsa bütün kış boyunca bunları inlerinde bulup bu ülkeyi bunlardan kurtaracağız."

Haberin Devamı

POMEM MÜLAKATLARIYLA İLGİLİ MÜJDE VERDİ

Bakan Soylu Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaki toplantının ardından Belediyenin Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi.

Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20’nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylül’ün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" dedi.