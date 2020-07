Bakan Soylu: Bu millet demokrasiyi sadece kazanmış değil hak etmiştir

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dördüncüsü düzenlenen “Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu" bugün gerçekleşti.



Sempozyuma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İçişleri Bakanlığı desteği ile Türkiye Hukuk Platformu'nun düzenlediği, “Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu" bugün, İstanbul Üniversitesi Cemal Birsel Konferans salonunda gerçekleşti. Sempozyuma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve STK temsilcileri de katıldı.

"DÜNYA 21. YÜZYILDA ETİK VE SAMİMİYET TESTİNDEN GEÇTİ"

Programın başında konuşma yapan İçişleri Bakanı Soylu, “Dünya, 21. yüzyılda bir etik ve samimiyet testinden geçmektedir. Hem terörle, hem göçle, hem de demokrasiyle, hem de medeniyet değerleriyle bu testten geçmektedir. Türkiye'nin soruları herkesten zordu ama bu testte bana göre Türkiye başarılıdır. Ve Türk demokrasisi, 21. Yüzyılın etik anlamda ayakta kalan, kendini inkar etmeyen, yalanlamayan tek demokrasisidir. Ve Türk demokrasisi ham değildir, olgunlaşmış bir demokrasidir. Darbelerle, yaşadığı acılara, halen yönettiği güvenlik tehditleriyle olgunlaşmış bir demokrasidir. 15 Temmuz sonrası bu ülkenin attığı stratejik adımları, günlük siyasi tartışmalar asla örtmemelidir. Türkiye büyük bir değişim yaşamıştır ve 15 Temmuz'dan sonra geleceğini yeniden şekillendirmiştir. Bunu yapmak kolay değildir. Bu vizyonda, Sayın Cumhurbaşkanımızın payı gerçekten büyüktür. Rutinin devamı tercihi yerine, değişim gibi zor bir yolu tercih etmiştir. Geçmişten, vesayetle mücadele eden eski siyasetçilerimizden doğru dersler çıkarmış ve gereken adımı atmıştır. Her şerde bir hayır vardır, belki 15 Temmuz'unki de budur. Bunu ancak çocuklarımız, bizden sonraki nesiller yaşayıp görecekler ve analiz edeceklerdir. Ama şunu ifade edebilirim ki bu ülke, doğru bir ülkedir, başarılı bir ülkedir ve bu millet, demokrasiyi sadece kazanmış değil, hak etmiştir. Cenab-ı hak gelmiş geçmiş her ferdinden razı olsun. Ben bu vesileyle, yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz hadisesinde ve tüm demokrasi mücadelesinde, terörle mücadelesinde, bu ülkenin güvenliği, milletin huzuru için feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.