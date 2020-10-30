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AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 19:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler | Bakan Soylu bu fotoğrafı paylaşarak seslendi: 'Lütfen araçlarınızı kullanmayınız'

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Son dakika haberler | Bakan Soylu bu fotoğrafı paylaşarak seslendi: 'Lütfen araçlarınızı kullanmayınız'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelen İzmir'deki vatandaşlardan araç kullanmamalarını, yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."

Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

İşte deprem sonrası ilk anlarAFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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