Bakan Soylu: Briket evler Suriyelilerin dönmesi için

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Bakan Soylu özetle şunları söyledi: “Gerek Zeytindalı Harekâtı gerek Fırat Kalkanı gerek Barış Pınarı Harekâtı bölgelerinde, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin altını çizerek söylüyorum, gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık ve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir.”

Soylu, evlerin 60-80 ve 100 metrekare olacağını, ailelerin büyüklüğüne göre gerçekleşeceğini, Türkiye’den Suriye’ye dönenlere burada belli bir süre kaldıktan sonra evleri sahiplenme imkânının verileceğini belirtti.