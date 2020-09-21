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DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 11:58 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu böyle duyurdu: Ha gayret!

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Bakan Soylu böyle duyurdu: Ha gayret!
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.

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