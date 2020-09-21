DHA
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Bakan Soylu böyle duyurdu: Ha gayret!
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.
Son bir hafta içerisinde, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçiren narkotik birimlerimizi tebrik ediyorum.— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 21, 2020
Ha gayret 👏 pic.twitter.com/coGZwBIJwP
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