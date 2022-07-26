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Bakan Soylu: Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz

#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu#Suriye
Bakan Soylu: Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiçbirini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de” dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığın merkez binasında yer alan yemekhanede yurdun çeşitli üniversitelerinde eğitim gören ve derece elde eden 21 Suriyeli öğrenci ile bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, aynı coğrafya içerisinde hep kardeşlik içerisinde yaşadıklarını belirterek şunları dedi:

“Biz yıllarca aynı coğrafyada birlikte yaşadık. Biz birbirimize hiçbir zaman uzak olmadık. Aynı sokağın insanları olarak yaşadık. Aynı sokağın insanlarının birbirlerine ihtiyaçları olur. Biz hem komşuluğumuza, hem bize bırakılan değerleri kucaklamak, hem de insana sahip çıkmak istiyoruz. Bizim mücadelemiz iyilikleri hakim kılmak ve bu sınavdan başarıyla geçmektir.”

“KARDEŞLİĞİMİZİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMALIYIZ”

Öğrencilere hitap eden Bakan Soylu, geçmişi unutmamanın önemine değinerek, “Bizler üzerimizdeki görevi yapmaya devam edeceğiz. Kardeşliğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz bu meselede sonuna kadar insanlıktan yanayız Bunu da devem ettireceğiz. Bu coğrafyada çok zorluklar yaşandı. Bu zorluklarla, sıkıntılarla hep karşı karşıya kalındı. Göç, savaş, kıtlık, yokluk oldu. Şunu bir abiniz olarak söylemek isterim; gelecek ümidinizi hiçbir zaman bir tarafa bırakmayın. O hep en canlı bir şekilde dursun ama; hiç birimiz geçmişimizi, nasıl olduğumuzu, bizden öncekilerin nasıl yaşadıklarını, ne sıkıntılar çektiklerini hiçbir halde unutmayalım. Siz de unutmayın. O belki de insanlığın devam etmesi için en önemli karakteri oluşturur” ifadelerine yer verdi.

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SURİYE’DE YAŞANAN BU OLAYLARIN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Bakan Soylu, “Biz Suriye’de yaşanan bu olayların hiç birini kabul etmiyoruz. Kabul etmedik de, etmeyeceğiz de. Sadece kendi sorumluluğunuz yok, Suriye’den gelen diğer kişiler adına da sorumluluğunuz var. Milletlerin rol modelleri olur. Sizler başarılı öğrenciler olarak rol modelsiniz. Başarınızı bu anlayışla taçlandıracağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sizden sonra gelecek nesiller için değil, bizim için de rol modellersiniz” şeklinde konuştu.

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#İçişleri Bakanı #Süleyman Soylu#Suriye

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