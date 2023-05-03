Bakan Soylu: Birinci turda bitiriyoruz, Kılıçdaroğlu İstanbul'da da gerimizde

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Her seçim risklidir. Sandık değil mi bu? Vatandaş kendi ayağına gelip anlatılmasını ister. Seçimde sosyal bir mukavele yapıyorsunuz. '5 yıl boyunca tüm yatırımları size emanet ediyorum' diyor seçmen. Onun için seçmen benim ayağıma gelsin istiyor. Bu çok doğru bir sistem. Vatandaş gayret edilmesine, ortaya emek konmasına bakar. Biz de işin hakkını vermek zorundayız. Ben yaptığım için hakkını veririm. Çünkü aldığınız şey vekalettir. Bir emanet veriyor size. Seçime 11-12 gün var. Yaklaşık burada 20 gündür çalışıyoruz. Benim bir kıyaslama imkanım var. Geçen sefer ikinci bölgede adaydım, çalışma yaptı.

"CHP'LİLERİN GERÇEKLİKTEN KOPUK RASYONEL OLMAYAN BİR TAKIM ARZULAR VAR"

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Geçen Kurtuluş'taydım, geçen seferden farklıydı. Şunu görüyorum bizim seçmenimiz 14 Mayıs ve Erdoğan'ı sahiplenmiş. CHP'lilerin böyle bir tarafı vardır. Bahçeşehir'de oturuyorum. Evimiz var Gaziosmanpaşa'da, oyumuzu da orada kullanıyoruz. 2011'de siyaset yapmıyordum. Referanduma çalışmıştım diye Demokrat Parti beni ihraç etmişti. Araştırma işleriyle de meşguldük. O çevreyi de tanırım. Çok net görüyorum AK Parti 47'ler alıyor. Seçime bir gün kaldı. Seçimi AK Parti 47 ile alacak dedim. Bana da 'Biz geleceğiz alacağız' dediler. Pazartesi geldiler, hepsinin başı öndeydi. 2007 seçiminde de bilinen bir belediye başkanıyla karşılaştık. Bana laf attı. 'Sizin siyaset yapmanız, parti kurmanız lazım' dedi. Ben de 'Bizimkiler iktidar da yapabilecekseniz siz değiştirin' dedim. Bizimkiler derken sağ iktidardaydı. CHP'lilerin gerçeklikten kopuk rasyonel olmayan bir takım arzular vardır. Bu her seçimde arzu olarak kalır.

"KILIÇDAROĞLU GERİMİZDE, İSTANBUL'DA DA GERİMİZDE"

Şimdiyi söyleyeyim. Allah'ın izniyle birinci turda bitiriyoruz. Araştırma bugünün fotoğrafını verir. Kararsızlar var. Kararsızları var olan oy oranlarına göre dağıtılır. Bence de doğrusu odur. AK Parti inşallah birinci turda alıyoruz. Kılıçdaroğlu gerimizde, İstanbul'da da gerimizde. Bu bizim meseleye daha fazla asılmamızı gerektiriyor. Sandık seçim günü geliyor ve karar seçim günü veriliyor. Bizim yapmamız gereken şey, nefeslenmeden seçmene anlatmamız.

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"TAYYİP ERDOĞAN, 1960'DAN İTİBAREN KURDUKLARI SİSTEMİ TAMAMEN TASFİYE ETTİ"

Bunun neresi yanlış? Şu adamı dinleyelim. Biden'ı dinleyelim. Biden'ı diyor ki 'Bundan önceki yaptıklarımızı beceremedik. 2023 seçimde bütün muhalifleri bir araya getirmeliyiz. Darbe ile değil seçimle yapacağız" diyor. Bu ne demek? Darbeni yerine neyi ikame etmiş? Sorduğum soru bu. Seçimi ikame etmiş. O gün ne kurmuşsa, aynı oyun Türkiye'de devam ediyor. Bundan 104 yıl önce Sivas Kongresi yapıldı. 7-8 gün Türkiye ABD'ye bağımlı olsun mu olmasın mı tartışması yapıldı. Bir kısmı olalım, bir kısmı da olmayalım dedi. 1919'da Türkiye'de doğru bir adıma atılmış. Milletin geleceği yine milletin azmi kurtarır. İkinci olarak manda ve himaye kabul edilemez. 104 yıldır Biden'ın ortaya koyduğu mücadele ediyor. 1960 darbesini de 1980 darbesini de 1971 muhtırasını da 28 Şubat'ı da ABD yaptırdı. 15 Temmuz, 17-25 Aralık Gezi olayları... Batı Türkiye'nin kurumlarına sızdı. Özellikle 1960 darbesi Türkiye'de ABD'nin çok akıllı yaptığı bir şey var. Oluşturduğu kurumlarla devlet adamlarını kontrol etti. Tayyip Erdoğan, 1960'dan itibaren kurdukları sistemi tamamen tasfiye etti. 21 yılın intikamını bu seçimle almak istiyorlar. Darbeyi kurgulayan ABD'nin kendisi. Bizim dışımızda oluşmuş ve Türkiye'yi etkilemeye çalışan ve Türkiye'nin iktidarını ele geçirmeye çalışan bir kurgu var. FETÖ'nün patronu kim? FETÖ kime oy veriyor? PKK'nın patronu kim? PKK'nın patronu da ABD. Peki PKK kime oy veriyor? PKK'nın siyasi kolu HDP'dir. Milletvekili adayları Kandil tarafından belirlendi. Bu benim bilgim, yorumum değil. Kesin bilgi olarak söylüyorum. Bu isimler olacak, bu isimler olmayacak diyorlar. Eş başkanlarından bir tanesi Pervin Buldan. Tek bir söz söyleme hakkı yok. Mithar Sancar'ı kimse birey olarak kabul etmiyor. Orada onların bir etki alanı oluşamaz. Bir şey söyleyemezler. HDP'lilerin büyük bir bölümü Kılıçdaroğlu'na oy veriyor. Bu kurgunun tamamlanabilmiş şeklidir. Bu muhalefeti bir araya getirdi. Darbeyle yapamamış seçimle değiştirmeye çalışıyor. Darbenin yerine seçimi ikame ediyor.

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MACARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI BANA 'DİKKAT EDİN' DEDİ

Macaristan'da da bunu yaptı. Urban, Soros'u Macaristan'dan kovdu. Urban'ın karşısına 3 aday çıkardılar. Çıkan adayla Urban karşı karşıya geldi. Macaristan İçişleri Bakanı yakın dostum. Benden 15 yaş büyük, iyi bir insan. Bana bizatihi Amerikan hazinesinden sivil toplum örgütlerine para gönderildi, dedi. Bana 'Dikkat edin' dedi. Bunun üzerinden seçimi finanse ediyorlar. Ses kaseti var. İlgilinin şu anda birçok beyanat veren ilgilinin gidip, resmi bir yetkili, genel başkanın yetkilisi olarak gidip, ilgili ülkenin büyük elçisi. Bundan 4 ay önce, Türkiye'ye gelen bir İçişleri Bakanı'na özel görüşmede, bunun nasıl olduğunu, kendi ülkesinin büyükelçisinin hangi haltları karıştırdığını söyledi.

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"İKTİDAR OYLA DEĞİŞİR"

4 alternatif isim var. Muharrem İnce, Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herkes istediğine oy verme hakkına sahip. Benim tarzım hoşuna gitmeyebilir. Benim politikalarım hoşuna gitmeyebilir ya da gidebilir. HDP'ye oy veren herkes PKK'yı tasvip ettiği için mi oy veriyor? Hayır. Diyarbakır'dakilerin bazıları bizim yaşam tarzımızı beğenmiyor. Seküler yaşam tarzını benimsiyor. Tabii ki de bazıları örgütsel saikle oy veriyorİzmir'deki nasıl CHP'ye oy veriyorsa Diyarbakır'daki ben AK Parti'yle aynı kulvarda kendimi görmüyorum diyor. CHP'ye oy verenlerin her birisinin AK Parti'ye oy vermek veya kendi partisine oy vermemek gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Seçim bunun için var.

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İktidar oyla değişir. İstanbul, Ankara, Adana'da değişmedi mi? Bizim milletimize Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı anlatma durumumuz var. ABD 'Ben böyle bir oyun kurdum.' diyor. Manda ve himaye kabul ettirmeye çalışıyorlar. 28 Şubat darbesini CHP alkışladı. 1960'da davul çaldırdılar. 1980 darbesini herkes alkışlamadı. Sadece sustu. Benim aile 82'de hayır oyu verdi. Kenan Evren 'Biz darbe olsun diye olgunlaşmasını bekledik' dedi. Bu da bir oyun.

"İSTANBUL SEÇİMİNİN TEKRARI HUKUKİ BİR SÜREÇTİR"

İstanbul seçiminin tekrarı hukuki bir süreçtir. Siz seçimin hukukunu yok göremezseniz. Bir eksilik görülmüşse bu seçimin güvenliğiyle ahlaklı bir problem değildir. Muhtar seçimleri neden tekrarlanır? Maddi hatadan dolayı tekrarlanır. Türkiye'de tekrarlanan seçimler var. Ağrı ve Yalova. İkisi de maddi hatadan dolayı tekrarlandı. Biz Türkiye'de bu seçimlerin özellikle kendi içerisinde kendi kulvarında kendi siyasi rekabeti içerisinde geçmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Dışardan karışılarsa bunu söylemek bizim sorumluluğumuz.

"TÜRKİYE'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ PROBLEMİ YOK"

Türkiye'nin seçim güvenliği problemi yok. Benim bu 6. seçimim. Hangi seçime CHP itiraz etmiş? Bugüne kadar bu kadar seçim içerisinde hangi seçim bir problem oluşturmuş. Seçimin tekrarı tamamen zırva şeyler, iler tutar bir tarafı söz konusu değil. CHP bunu 1946'daki sopalı seçimlerle karıştırıyoruz. DP'lilerin çoğunu dayaktan geçirmişlerdir. O yüzden bu seçime sopalı seçime derler. Ayrıca bu seçimde açık oy gizli sayım yapılmıştır. Bunların genel huylarıdır. AK Parti'nin girdiği her seçimde bu tartışmalar hep olmuştur ama sonucu hiç olmamıştır. Seçim sonucuna bahane bulmak için basit yöntemlerdir bunlar. Anadolu Ajansı seçim sonucunu verecek. O da mı paralel yöntem kuruyor? Seçim işini bilirim. Çocukluğumdan beri bu işlerin içerisindeyim. Seçimden sorumlu bakanlık neyden sorumludur? Jeneratörlerin çalışmasından kameraların çalışmasından sorumludur. Deprem bölgesinde çadırla olmasına için sinmedi. Bütün seçim bölgesinde konteynır kurduk. Bu kadar ince detayını düşünüyoruz. Kaymakamlıklar, seçim kurulları, valilikler var. Sandıkların sağlıklı şekilde gelip gelmediğinin tespiti. Aynı zamanda bir sandık kurulu başkanı elinde çuvalla gelmedi, o sandık açılmadı, bunun takibi bizde olacak. Seçim kurulu ile konuşulacak ilgili okul müdürü ve kolluk gücünün yetkilisi 'gidip bunu alalım' diyecek. Sandıklar bağlandı, bunu getiren kim? Kolluk kuvveti. Jandarma ya da polistir. İçişleri Bakanlığının doğrudan sorumluluğu var. Kazanacağımız bir seçimden konuşuyoruz. Birisi kazanacağı seçimle ilgili bir şai oluştursun. Bunların hepsi dedikoduyu severler.

Türkiye'de iki seçim vardır şaibeli olan. 1946 ve 1982 seçimleri. Anayasa seçiminde öyle yaptılar. Zarf koydular. İçine koyduğunuz oyun rengi belli oluyordu. Aplikasyon falan da yok. Hepsi uydurma bunların. Göreceğiz zaten. 601 bin elemanımız çalışacak. 601 bin kişi Türkiye'ni kaçı yapıyor? Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa biri çıkar söyler.

Bu ülkeyi ayakta tutan ailedir, değerlerdir, ay yıldızlı bayrağımızdır. Zor dönemlerden geçiyoruz. 6 Şubat depreminden sonra nasıl ayakta durduk? Aile yapısı güçlü diye ayakta durduk. Türkiye böyle bir ülke. Tüm sınamalardan geçmemizin yapı taşlarından birisi de ailesi. ABD ve Avrupa'da erkek erkeğe evleniyorlar. Bunu Türkiye'ye nakletmeye çalışıyor. Biz de bunu nakledemezsiniz diyoruz. Bu sapkınlıktır. Dünyada tek tip kültür, din, yaşam biçim, düşünce anlayışı ve çalışma anlayışı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu yapan da egemen güçler. DEAŞ El Kaide'den oluştu. El Kaide'yi kim oluşturdu? ABD. İşte bu kadar basit. DEAŞ neyi ifade ediyor? İslamfobiyi hortlatan bir durumla karşı karşıya bırakıyor. Allah her birimizi farklı oluşturmuş. Bizim bir inancımız ve geleneğimiz var. Gençlerimizin böyle bir şeyin içerisine düşmesine karşıyız. Ama Kılıçdaroğlu ve ekibi Akşener dahil LGBT'nin Türkiye'de yayılmasını istiyor. Onlar istemiyor ABD istiyor.

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