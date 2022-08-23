Bakan Soylu: Beni yargılayacaksın, Apo'yu, Selo'yu serbest bırakacaksın

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'nin Yüz Yüze 100 Gün Projesi çerçevesinde Silivri'de partililerle bir araya geldi. Bakan Soylu'ya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe eşlik etti.

Programda konuşan Bakan Soylu İstanbul'a yapılan yatırımları hatırlatarak ,"İstanbul Havalimanı olmasaydı, sadece Atatürk Havalimanı İstanbul'un ihtiyacını giderebilir miydi. Yenibosna'dan Küçükçekmece'ye, Bakırköy'den Florya'ya kadar İstanbul trafiği ne olurdu. Şu anda olmuş olduğunu düşünün. İstanbul Havalimanı o tarafta değil bu tarafta olduğunu düşünün. Saatlerce hem ekonomik kayıp, hem zaman kaybı, sinir stresle birlikte İstanbul bambaşka bir tablo ile karşı karşıya olurdu. Ya Avrasya, Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü olmasaydı. Şimdi ekonominin sürekli büyüdüğü, ihracatın sürekli arttığı, tarım üretim miktarının arttığı dönem içerisinde, dünyanın gıda krizinde debelendiği dönemi içinde eğer bu şehirleri birbirine bağlayan yollar olmamış olsaydı ne olurdu. İstanbul yaşanmaz bir şehir haline gelirdi" ifadelerini kullandı.

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"NİYE YARGILANACAĞIZ"

Konuşmasında muhalefet milletvekillerinin "Yargılanacaksınız" sözlerine atıfta bulunan Bakan Soylu, "Niye yargılanacağız. Yargıladınız zaten Adnan Menderes'i siz astınız. Adnan Menderes'i CHP kadroları ve İnönü'nün kendisi astırmıştır. Ona o darbeyi yapanların hiçbir zaman gücü yetmez. Amerika ile Avrupa ile ortak bir şekilde astırdılar. Tamam kardeşim beni yargılayacaksın kimi serbest bırakacaksın. Apo'yu serbest bırakacaksın, Selo'yu serbest bırakacaksın. Beni yargılayacaksın ne yapacaksın İHA ile SİHA'ları kullanmayacaksın, etrafındaki coğrafyaya sessiz kalacaksın. Türkiye'nin bugüne kadar ne büyük kalkınma hamlesi varsa hepsini geri alıp Türikye'yi geçmişe mahkum, Amerikan başkanı ayak ayak üstüne atarken benim başbakanımın yanında o fotoğrafının durduğu tablo ile karşı karşıya bırakacaksın. Yargılayacaksın da PKK'yı, KCK'yı, PYD'yi hem etrafımızdaki coğrafyaya, hem de Türkiye'ye hakim etmeye çalışacaksın. Yargılayacaksın da büyükelçilerin talimat verdiği talimatları birebir yerine getireceksin. Esas yapmak istedikleri bu Türkiye nasıl bu kadar büyür, nasıl bu kadar üretim yapabilir. Bu Türkiye nasıl Doğu Akdeniz'e gelir. Biz onay vermeden Doğu Akdeniz'de nasıl kendi haklarını arayabilir. Türkiye kim ki bizim yıllarca baskı koyarak Ayasofya'yı ibadete buluşturmadığımız hali ortadan kaldırır ve Ayasofya'yı ibadete açabilir. Kim bu Türkiye. Elbette bizi yargılamak isteyenler 21 yıldır Türkiye'yi iktidara taşıyan bu anlayışı yargılamak istiyorlar. Bizi yargılamak isteyenler etrafımızdaki coğrafyada süklüm püklüm bir Türkiye istedikleri için bunu sağlamak istiyorlar.

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Esas yapmak istedikleri 'getirtip şu gıda krizini çözer misin diye' yalvardıkları Türkiye'yi mahkum bir Türkiye haline getirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

"MASANIN ALTINDA BAŞKALARI VAR ÜSTÜNDE BAŞKALARI VAR"

Cumhur ittifakının sadece seçim kazanılsın diye bir araya gelmiş bir siyasi oluşum olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, "Tarihimizin medeniyetimizi değerlerimizin hamuru ile yoğurulmuş ve tarihin içerisinden gelen bize emanet bırakılan bütün mirasa sahip çıkan aynı zamanda geleceği kucaklayan bir anlayışın ta kendisidir. Millet ittifakında ise masanın altında başkaları var üstünde başkaları var. Büyükelçiler başka metin yazarlar, kendileri başka metin yazarlar. Galip gelen büyükelçi metinleri olur. Bütün bunu gerçekleştirirken bizim yerli ve millilik anlayışımız devam eder, onlar da da dışarı el açan anlayış devam eder. Siyaset şöyledir. Kimin doğru söylediğini, kimin samimi olduğunu, kimin gayret gösterdiğini elbette millet anlar" diye konuştu.

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"SADECE TÜRKİYE DEĞİL ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYA KAYBEDER"

Programda konuşan Bakan Soylu "Eğer biz Tayyip Erdoğan’ı kaybedersek net bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil etrafımızdaki coğrafya kaybeder. Muhalefeti boşver. Onların kendine ait bir bakışı, onların kendi değerlerine ait bir saygısı da yok. Onlar kazanmak için her yolu mubah gören bir kimliksiz yolun yolcularıdır. Bunun Akşener’i de öyle, Kılıçdaroğlu’su da öyle. Bir kimliksiz yolları var nereden gelirse. Büyükelçilerden mi gelir ’eyvallah’. Amerika’dan mı gelir ’eyvallah’. Nereden gelir PKK’dan HDP’den mi gelir ’Eyvallah’. ’Aman beraber olduğumuz görülmesin’. Siz bir araya geliyorsunuz kaç puan toplayacaksınız ki yüzde 50’yi aşacaksınız. Matematik belli. HDP ve PKK söylemedi mi ’Bizim oylarımızda oturuyorsunuz’ dedi mi demedi mi. Akşener bana laf yetiştiriyor. ’Türkiye İçişleri Bakanı onlarla sözleşme imzaladı diye beni suçluyor’ dedi. Evet 2018 seçimlerinde söyledim. Benim söylediğimi meclis zabıtlarında HDP Milletvekili söylemedi mi. Allah masa altında bu ülkeye ihanet sözleşmesi kimseye imzalatmasın. PKK ile HDP ile her türlü işbirliği gerçekleştireceksiniz. Sonra çıkıp meclisi suçlayacaksınız. Oylarınızda milletvekilliğinizde onların payı var. Bunu onlar da söylüyor. Matematik de söylüyor zaten. Millet ittifakı nasıl yüzde 50 yakalayacak. Üst üste koyuyorsun. Biri 24, biri 12, ötekisi yarım yarım, 01. 40 puan ediyorsunuz nasıl yakalayacaksınız. Amerika’daki abileriniz, beraber kalkan yediğiniz abileriniz, beraber oturup hediyeleştiğiniz abileriniz öteki tarafı size ayarlamak için bir plan içerisinde. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’yi bunlara teslim etmeyelim" şeklinde konuştu.

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Türkiye’nin Suriye sınırında yaptığı operasyonları hatırlatan Soylu, "Allah korusun 2023’de farklı bir şey olduğu andan itibaren ilk yapacakları iş oradaki güvenlik güçlerimizi oradan çekmek ve orada bir terör koridorunun yeniden ihdas olmasını sağlayabilmektir. Bunu kendileri yaptılar ve söylüyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN VESAYETLERİ MAĞLUP ETTİK, BİR TEK EKONOMİK VESAYET KALDI"



Soylu hedeflerinin ekonomik vesayeti de mağlup etmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bütün vesayetleri mağlup ettik. Bir vesayetimiz kaldı ekonomik vesayet. Bütün dünyanın Londra’dan yönetildiği, Amerika’nın tezgahladığı bir vesayet. bunu mağlup etmemiz lazım. Sadece kendimiz için değil. Eğer bugün Afganistan, Pakistan, Lübnan, Irak, Suriye bir sıkıntı içerisindeyse bilmenizi istiyorum ki yüzyıllardır oluşturdukları sömürge tablosunun meydana getirdiği tablodur. Bunu o ülkelerden kaldırmaları beklemek boş bir beklenti olur. Bizim yapmamız gereken kendi ayaklarımız üzerinde durup ekonomik vesayeti bir vesile ile mağlup etmek. 20 yıl önce Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi bu noktaya getireceğine kimse inanamıyordu. Ekonomik vesayeti yenecek Tayyip Erdoğan’dır. Bunu 15-20 yıl önce yenemezdik. Şimdi kendimize geldik, altyapımızı oluşturduk. Sarsıyorlar düşmüyoruz. Saldırıyorlar düşmüyoruz. Çıldırıyorlar. Türkiye’nin gündelik hayatını da, stratejilerini de, gelecek beklentilerini de ortadan kaldıramıyorlar. Ak Parti’nin temel hedefi var. O hedef bu ekonomik vesayeti mağlup etmek, Londra’nın para babaların mağlup etmek, Amerika’nın para babalarını mağlup etmek, darbeyi nasıl tuş etmişse b bu millet 15 Temmuz’da aynı şekilde tuş etmek ve gençlerimizin özgürlüğünü ve hürriyetini temin edebilmektir."