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Bakan Soylu, Belçika Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri ile görüştü

#Ankara#Süleyman Soylu#Belçika
Bakan Soylu, Belçika Göç İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Belçika Krallığı Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Sekreteri Sammy Mahdi'yi kabul etti.

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Bakan Soylu, Sammy Mahdi ile Afganistan ve Suriye'de yaşanan insani kriz, düzensiz göç, terör ve organize suçlarla mücadele konularında ikili ve heyetler arası görüşme yaptı. Soylu, Türkiye ile Belçika arasında çok uzun süren birliktelik ve diyaloğun hakim olduğunu belirterek, "Özellikle dünyada birçok sorunun birbirinin içerisine girdiği bu dönemde, bu iş birliğini ve diyaloğu geliştirme zorunluluğumuz söz konusu. Göç ve iltica konularında da ortak çözmemiz gereken birçok ana başlık var. Bugünkü ziyaret hem dünyanın bu sorunlarına hem de birçok meseleye birlikte dokunabilme fırsatı oluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

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#Ankara#Süleyman Soylu#Belçika

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