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Bakan Soylu: Bayram tatilinde trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Trafik Kazası
Bakan Soylu: Bayram tatilinde trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı." ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı.

Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı."

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Trafik Kazası

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