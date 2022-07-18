Bakan Soylu: Bayram tatilinde trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı.
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; Ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı."
7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 18, 2022
ülke genelinde
53 ölümlü trafik kazasında
67 can kaybı yaşandı.
Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla;
Ölümlü kaza %-𝟱𝟲
Can kaybı %-𝟱𝟰
Yaralı %-𝟮𝟰
Kaza %-𝟭𝟳
𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜
Hedefimiz
TRAFİKTE 𝗦𝗜𝗙𝗜𝗥 𝗖𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗬𝗕𝗜