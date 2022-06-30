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Bakan Soylu, Bartın'da selin ardından temizlik çalışmalarını inceledi

#Süleyman Soylu#Bartın#Sel
Bakan Soylu, Bartında selin ardından temizlik çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bartın’da devam eden temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Soylu, çalışmalara katılan ekiplere de "Hakkınız ödenmez" diyerek teşekkür etti.

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Bartın’da meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası yaralar sarılıyor. Taşkınlardan etkilenen noktaların temizlenmesi ve bölgede hayatın yeniden normale dönmesi için yüzlerce araç ve makine ile sürdürülen çalışmalara çevre illerden destek için gelen gönüllüler de katılıyor. Yaraların hızla sarıldığı Bartın’da saha incelemelerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taşkınlardan etkilenen noktaları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler almaya devam ediyor. 

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‘HAKKINIZ ÖDENMEZ’

Kutlubey Tabaklar köyünde taşkın nedeniyle zarar gören tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde selden etkilenen bölgeleri gezdi. Soylu, sel sonrası temizlik çalışmalarına katılan ekiplere de ‘Hakkınız ödenmez’ diyerek teşekkür etti ve gönüllülere de kolaylıklar diledi. Bakan Soylu, evleri ve iş yerlerini su basan vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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#Süleyman Soylu#Bartın#Sel

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