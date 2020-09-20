MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu: AYM kararları eleştirilemez değildir
GeriGündem Bakan Soylu: AYM kararları eleştirilemez değildir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA / DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: AYM kararları eleştirilemez değildir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Soylu: AYM kararları eleştirilemez değildir
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da şehit, gazi yakınları ve gazilerle buluşmasında konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesi kararlarını eleştirmesi üzerine gelen tepkilere cevap veren Bakan Soylu, geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söylediğini hatırlatarak, “Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi´ni savunduğunu gördüm” dedi. 

Bakan Soylu, şehit olan Sezer Astsubay’ın 20 günlük çocuğunu göremediğini hatırlatarak, “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın umurunda mı bu, bilmiyorum; yaşıyor mu bu duyguyu, onu da bilmiyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken Anayasa Mahkemesi´nin aldığı kararlar eleştirilemez diye bir şey söz konusu değildir” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle