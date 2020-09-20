Bakan Soylu: AYM kararları eleştirilemez değildir

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesi kararlarını eleştirmesi üzerine gelen tepkilere cevap veren Bakan Soylu, geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söylediğini hatırlatarak, “Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi´ni savunduğunu gördüm” dedi.

Bakan Soylu, şehit olan Sezer Astsubay’ın 20 günlük çocuğunu göremediğini hatırlatarak, “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın umurunda mı bu, bilmiyorum; yaşıyor mu bu duyguyu, onu da bilmiyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken Anayasa Mahkemesi´nin aldığı kararlar eleştirilemez diye bir şey söz konusu değildir” diye konuştu.