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Bakan Soylu: Astsubay Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

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#Süleyman Soylu#Mehmet Gündüz#İçişleri Bakanlığı
Bakan Soylu: Astsubay Gündüzü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 17:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de Bagok Dağı bölgesinde Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye... Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nca Nusaybin Bagok Dağı’nda başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi" dedi.

Bakan Soylu: Astsubay Gündüzü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

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#Süleyman Soylu#Mehmet Gündüz#İçişleri Bakanlığı

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