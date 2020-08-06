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AA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 16:07,Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Ankara'da denetimde! Halk otobüsüne bindi, yolcuları uyardı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak'ta semt pazarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimin ardından Bakanlığa özel halk otobüsüyle gitti. Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz" ifadesini kullandı.

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  • Bakan Soylu, Ankarada denetimde Halk otobüsüne bindi, yolcuları uyardı
  • Bakan Soylu, Ankarada denetimde Halk otobüsüne bindi, yolcuları uyardı
  • Bakan Soylu, Ankarada denetimde Halk otobüsüne bindi, yolcuları uyardı
  • Bakan Soylu, Ankarada denetimde Halk otobüsüne bindi, yolcuları uyardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen Bakan Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi.

Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz." dedi.
Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

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