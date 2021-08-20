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HaberlerGündem HaberleriBakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti
GeriGündem Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti
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Gündem
AA/DHA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 01:42 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

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Bakan Soylu, Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Bakan Soylu, Ankarada bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülgerin ailelerini ziyaret etti

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