Bakan Soylu: Anayasa Mahkemesi'nin yapamadığını Diyarbakır anneleri yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun sahur programına katıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile programa gelen Soylu, geçlerin ilgisi ile karşılaştı. Sahur programında bir konuşma yapan Soylu, "Diyarbakır annelerinin ortaya koyduğu irade ile birlikte HDP'yi kapatmıştır. HDP bugün seçime giremiyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapamadığını ki; ihtiyaçta yok yapmasına artık, o Diyarbakır anneleri yaptı. Kepenklerini indirdi, seçime girmeye cesaretleri bile olamadı. Şimdi isimlerini değiştirdiler yine aynılar. Listelerini kandil yazar, isimlerini kandil belirler, programlarını kandil belirler. Aynılar, hiç bir fakları yok. Ama o isimle o seçime giremediler. Öbürü hikaye. Kapandı, kapanacak.. İlk kez kapanıyor değil ki. Yine kapanır, yine kendi adına yenisini kurar, yoluna devam eder. Bunu kullanıyor. Yani demokrasiyi istismar ediyorlar. Türkiye'de demokrasinin istismarını en iyi yapan o zihniyetin, yani PKK'nın uzantısı olan siyasi partidir" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE HER GÜN 2 MİLYON İNSANA İFTAR VERİLİYOR"



Deprem bölgesinde süren çalışmalara değinen Soylu, "Burada hakikaten 740 bin çadırda, 3 milyon insan yaşıyor. Burada 20 bin tuvalet var, 10 bin duş, 5 bin 500 çamaşır makinesi, 3 bin 500 kurutma makinesi.. Recep Akdağ eski sağlık bakanımız ile Kahramanmaraş'ta konuşuyoruz. Tuvaletlerin temizlenmesi gerek buna kim gönüllü olacak arkadaşlarımızdan. Bir taraftan hizmet götürüyoruz bir taraftan denetlememiz lazım. Recep Akdağ dedi ki: "Ben bu işe talibim" dedi. Allah razı olsun. Her gün gıda kontrolü yapılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi olmak üzere 2 milyon insana iftar veriliyor. Hepsinin koordinasyonu yapılıyor. 81 il valimiz bayramın birinci ve ikinci günü orada bütün çadır kentleri, köyleri, mahalleleri, ziyaret ederek bayramını tebrik edecekler. Bir duyguyu beraber yaşamak istiyoruz sonuna kadar" diye konuştu.



"ÇİN'DEN ÇADIR FİYATINA 65 BİN KATLANABİLİR KONTEYNER ALDIK"



Çin'den yeni konteynerler alındığını dile getiren Soylu, "Şimdi köylere konteyner vermeye başladık, İskenderun limanına indi. Çin'den 65 bin tane katlanabilir konteyner aldık. Fiyatını da söyleyeyim, fiyatı çadır fiyatı. Çadır şu anda 22 bin lira. Elbette ki bizim konteynerler kadar olmasa da; Çin'den tuvalet ve banyo yaptırdık, onlar da şu anda gemide geliyorlar. Onları da köylere vereceğiz. Millet her şeyi görüyor. Kararı da millet veriyor. Anlatmakla yükümlüyüz. Önümüze imkan gelirse de çalışmakla yükümlüyüz" dedi.