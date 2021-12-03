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Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi genel başkanı, mekan basmaya gitmez

#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Ankara
Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi genel başkanı, mekan basmaya gitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

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Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu. Soylu, paylaşımında "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.

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#İçişleri Bakanlığı#Süleyman Soylu#Ankara

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