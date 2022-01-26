Bakan Soylu, Alman mevkidaşıyla görüştü

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik eden Bakanı'mız Sayın Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklar ile genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi. Söz konusu görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi" denildi.