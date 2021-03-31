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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 18:45 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, AKMP Başkanı Daems ile bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, AKPM Başkanı Daems başkanlığındaki heyetle bir araya geldi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmede ayrıca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AKPM Türk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız da yer aldı.

 

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