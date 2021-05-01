Bakan Soylu, Ağrı'da bazı kurumları ziyaret etti

Bakan Soylu, Valilikteki güvenlik toplantısının ardından, yeni konsept ile dizayn edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, personel ile sohbet etti.

Ardından AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Soylu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığında kendisini karşılayan tören mangasını selamladıktan sonra helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

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