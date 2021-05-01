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AA
Haber Giriş: 01.05.2021 - 18:25 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu, Ağrı'da bazı kurumları ziyaret etti

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Bakan Soylu, Ağrı'da bazı kurumları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Soylu, Valilikteki güvenlik toplantısının ardından, yeni konsept ile dizayn edilen İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, personel ile sohbet etti.

Ardından AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen Soylu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, İl Jandarma Komutanlığında kendisini karşılayan tören mangasını selamladıktan sonra helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti.

Bakan Soylu, Ağrıda bazı kurumları ziyaret etti

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