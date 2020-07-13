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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.07.2020 - 13:23,Son Güncelleme:

Bakan Soylu, 'Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı

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Bakan Soylu, 'Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 2020 Yılı 1'inci Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya Bakan Soylu'nun yanında İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurul üyeleri ve akademisyenler katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Elazığ, Van ve Bingöl depremleri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca depremlerin karakteristik özellikleri ile müdahale ve iyileştirme süreçleri ele alındı.

 

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