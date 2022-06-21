Bakan Soylu: AFAD alarmını tek mahalleye gönderebilme kabiliyetine sahibiz

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İçişleri Bakanı Soylu, 'Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü E-Genel Kurul, E-Yönetim Kurulu Lansmanı'na katıldı. Bakan Soylu, dijitalleşme sürecinden geçildiğini belirterek, "Türkiye, kendi etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya örnek olabilecek şekilde dijital altyapısını da en güçlü şekilde kurabilme kabiliyetini ortaya koyuyor. İçişleri Bakanlığı’nın toplam 657 hizmeti var. Biz bu hizmetin 623’ünü e-Devlet’e raptettik. 15 Temmuz’dan sonra 3 bin 214 belge isteniyordu, bizim bakanlığımızdan, biz bu belgelerin 2 bin 574’ünü istemiyoruz artık. Bu istenilen belgeler zaten devletin bilgi sisteminde var. Biz bunların hepsini yalınlaştırıp, eşleştirdik. Vatandaşı yormayan bir anlayışı ortaya koyduk. Devlet çok güçlü bir yapıdır. Ancak 21’inci asırdan itibaren özel sektör de çok güçlendi. Memnuniyet odaklı bir hizmet anlayışı geliştirildi. Devlet yaptığı hizmette, özel sektörün memnuniyet odaklı hizmet anlayışının gerisinde kalırsa itibar kaybeder ve bu çok tehlikeli bir durumdur. Biraz sıkıntıya girmiş bir projeyi 'e-Belediye' projesini ayağa kaldırdık. Birçok modül ortaya koyduk. Belediyelerin farklı farklı yerlere yaklaşık en az 3 milyar lira yılda para ödemesinin önüne geçtik. Bu yıl 500 belediyenin 'e-Belediye Sistemi'ni tüm fonksiyonlarıyla beraber tamamen bitiriyoruz" diye konuştu.

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TELEFONLARA GELEN 'AFAD' ALARMI

Bakan Soylu, geçen günlerde cep telefonlarına AFAD’dan gelen alarmla ilgili "Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle kritik zamanlarda gönderilebilecek bir alarmdır. Biz öyle bir sistem kurduk ki istersek o alarmı Çankaya ilçesinin 1 mahallesine gönderebilme kabiliyetine sahibiz. Belirli kişilere gönderebilme kabiliyetine sahibiz çünkü yürümeyeceği düşünülen bir sistemi, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) altında hayata geçirdik. O sisteme operatörlerden mesaj gönderebilme kabiliyetine sahip olabiliyoruz. Yani dijital altyapımızı önemli bir noktaya taşıdığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'TÜRKİYE DİJİTALLEŞME ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI'

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Bakan Soylu, bazı sosyal medya platformlarının isimlerini sayıp, bunların sahibinin Türkiye olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstedikleri gibi algoritmaları manipüle edebilecek kabiliyete sahipler. Toplumların genetiğini bozabilmek için istedikleri saldırıları ortaya koyabilecek kabiliyete sahipler. Bir taraftan teknolojinin nimetlerinden istifade ederken iletişim çağında bir taraftan başka bir vesayet sistemiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Bu büyük bir tehlikedir ve ben çok korkuyorum bu tehlikeden. Gelecek nesiller, mali suçlar adına korkuyorum. Dünyanın yeni bir kaosa ve karmaşaya bunun üzerinden dönebileceğini hissettiğim için korktuğumu söylemek isterim. Türkiye dijitalleşme ve sivil toplum alanında önemli adımlar attı. Türkiye’nin sivil toplum alanını ve bu dinamikleri dışarıdan yönetmeye çalışanlar, bugün bunun telaşı içerisindeler."

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'GÜVENLE BAĞIŞLARINI YAPABİLECEKLER'

Dernekler Bilgi Sistemi'ni (DERBİS) sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "e-Devlet sistemi üzerinden sunduğumuz hizmetler bugüne kadar vatandaşlarımız tarafından 5 milyon 742 bin 767 kez kullanılmıştır. Analiz çalışmaları devam eden DERBİS Versiyon-2 çalışmaları kapsamında DERBİS’in yeniden yazılım çalışmaları sürmektedir. Bugün duyurusunu yapacağımız bir diğer adımımız ise 'e-Alındı Belgesi' mobil uygulamasıdır. Bu uygulamaya derneklerin gelir tahsilinde kullanılan alındı belgeleri yani bağış makbuzu, fiziksel ortamın yanında elektronik ortamda da kolay ve güvenli şekilde kullanılacak. Derneklere bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız da bu dijital sistem aracılığıyla güvenle bağışlarını yapabilecektir. Bu sistemler sivil toplum hayatına hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.