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Bakan Soylu açıkladı... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist
Bakan Soylu açıkladı... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonunda biri turuncu kategorinden toplam 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “ Eren Abluka-29 operasyonu çerçevesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, 10 Ağustos günü, J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1’i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

'KAHRAMAN JANDARMAMIZA TEBRİKLER'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ya teslim olun, ya sarı torba kaçınılmaz. Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler" dedi.

Bakan Soylu açıkladı... Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Terörist

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