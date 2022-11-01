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Bakan Soylu açıkladı... Türkiye'de ilk kez ülke genelinde tatbikat yapılacak

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#İçişleri Bakanı#Süleyman Soylu#Tatbikat
Bakan Soylu açıkladı... Türkiyede ilk kez ülke genelinde tatbikat yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 12:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Devletin bütün kurum ve kuruluşlarının sahada olmasının bir güven ifadesi olduğunu söyleyen Soylu, “Binlerce kilometre ötededir Bangladeş ve Arakan. Türkiye hem geçmişinden gelen bu eminlik ve güven ile hem de bugün devam eden eminlik ve güvenle bunu aynı şekilde ortaya koymaktadır. Hem içeride hem de dışarıda gerek afet yönetimi gerek insani yardım konusunda kendi kurumlarını dünyanın en güvenilir kurumları haline getirmiş bir Türkiye tablosu var” diye konuştu.

Bugün “Nerede bu devlet?” sözünün olmadığını belirten Bakan Soylu, “Bugün ‘Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun’ sözünün hüküm sürdüğü bir Türkiye var. Bu gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biridir” ifadelerini kullandı.

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12 KASIM'DA ÜLKE GENELİNDE TATBİKAT

Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Bakan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar TATBİKAT anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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