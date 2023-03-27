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Bakan Soylu açıkladı... Gri Kategorideki terörist gözaltında

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#Süleyman Soylu#Gri Kategori#Harun Elbak
Bakan Soylu açıkladı... Gri Kategorideki terörist gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 19:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gri Kategorideki teröristlerden PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman'ın gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklalamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, İdil ilçesi Yavşan Köyü Bölgesinde; PKK Terör Örgütünün Cudi yapılanmasında faaliyet gösteren Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman, Gri Kategorideki terörist, gözaltına alındı. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

 

"İSTİHBARATA DAYALI NOKTA OPERASYON"

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk Operasyonu kapsamında Şırnak'ın İdil İlçesi Yavşan bölgesinde 27 Mart 2023 tarihinde icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyon sonucunda yurt dışına kaçmaya çalışan 1 erkek terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin yapılan kimlik tespitinde terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan Harun Elbak kod adlı Selim Adıyaman olduğu anlaşılmıştır” denildi.

 

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#Süleyman Soylu#Gri Kategori#Harun Elbak

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