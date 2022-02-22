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Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma!

#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti#Süleyman Soylu
Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin azmi ile evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın gerçekleştiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Bakan Soylu, Twitter’da hesabından, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 35’inci buluşmanın gerçekleştiğini bildirdi.

Soylu, "Diyarbakır Anneleri’nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor. Evlat nöbetinde 35’inci buluşma. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak. Arkasında olan güçlere rağmen PKK bu topraklardan silinecek." dedi.

2022'DE SAYI 13'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır’da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, ‘Evlat Nöbeti’nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi.”

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Bakan Soylu açıkladı: Evlat nöbetinde 35’inci buluşma

7 YIL SONRA OĞLUNA KAVUŞACAK

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukların bulunması amacıyla ailelerin başlattığı 'evlat nöbeti'ne Muş'tan gelerek katılan Abdulsamet D., 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Ferdi D.'ye kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Abdulsamet D.,"7 yıldır döktüğümüz gözyaşı artık dindi. Ona özlemle sarılacağım” dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinin 346'ncı gününde Muş'tan gelen Abdulsamet D., 143’ncü aile olarak eyleme katıldı. Abdulsamet D., oğlu Ferdi D.'nin 2015 yılında 16 yaşındayken İstanbul'da tekstil işinde çalışırken kaybolduğunu ileri sürdü. HDP önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına kavuşanlar olduğunu gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

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"Oğlum 7 yıldır kayıptı. Onu arıyorum, o yüzden nöbete katıldı. Ailem hep üzgün. Ben çocuğumun dönmesini, devletimize sığınmasını istiyordum. Buraya gelen birçok aile evladına kavuştuğu için ben de geldim. 16 yaşındayken kaçırıldı oğlum. Bizi dinledi devlete sığındı. 7 yıldır döktüğümüz gözyaşı artık dindi. Diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmasını bekliyoruz. Onların çocukları da gelsin. Her anne ve baba benim gibi mutlu olsun. Ona hasretle, özlemle sarılacağım.”

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#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti#Süleyman Soylu

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