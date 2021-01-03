DHA
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Bakan Soylu açıkladı! Diyarbakır Annleri sayısı 184 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 184'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 2021 yılında 184'e çıktığını ifade etti. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri 2021'de de mücadelelerine devam ediyor... 184'üncü aile oldu... Bütün yüreğimiz sizinle" ifadelerini kaydetti.
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