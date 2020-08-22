Bakan Soylu açıkladı: Afet bilançosu: 228 can

“2021’in Aralık ayına kadar Allah nasip ederse 81 ilimizdeki İl Afet Risk Azaltma Planlarını tamamlayacağız” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Biz hem depremin hem de diğer afetlerin etkisi altında kalan bir coğrafyada yaşıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları elini taşın altına nasıl sokabileceklerini değerlendirmeli, yükü ortak paylaşıp ortak adım atılması gerekir. Tek başına AFAD tarafından yapılabilecek bir iş değil.

2 BİN 118 OLAY KAYITLI

AFAD Başkanlığımızın AYDES sisteminde, 1 Ocak 2020’den itibaren 2 bin 118 olay kayıtlıdır. Bu olaylara 8 bin 412 toplam personelle müdahale edilmiştir. Kayıtlarımıza göre yılbaşından beri yaşadığımız ve müdahale ettiğimiz bu olaylarda, 228 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 bin 190 vatandaşımız ise afet alanından, kah enkazdan kah çığ altından kah başka bir göçük altından sağ olarak kurtarılmıştır. Yani bir yerden fay hatları geçiyor olabilir, bu durum afet tehlikesinin yüksekliği demektir, ama eğer siz orada sağlam yapılar kurarsanız, yerleşiminizi, bina stokunuzu afete hazır hale getirirseniz, o zaman afet risk durumunuz yüksek olmayacaktır.”