Bakan Soylu açıkladı: 74 belediyede 88 soruşturma

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Belediyelerde yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında 12 belediyede toplam 14 soruşturma olmak üzere toplamda 74 belediyede 88 soruşturmanın terör kapsamında yürütüldüğünü, 204 özel teftiş yapıldığını söyledi: “Bu 88 soruşturmadan 79’u tamamlandı. Muhalefet partileri tarafından, özellikle muhalefet partili belediyelere müfettiş gönderildiği iddiaları dillendirilmektedir. Bu iddianın mesnetsiz olduğunu, denetim mekanizmalarını etkisizleştirmeyi hedef aldığını daha önce milletimizle, kamuoyu ile paylaşmıştık. Yürütülen soruşturmalar AK Parti 885 onay, yüzde 33.5, CHP 1107 onay, yüzde 41.9, MHP 265 yüzde 10.03, İYİ Parti 35 onay yüzde 1.32, HDP 148 onay yüzde 5.6, bağımsız belediyelerle ilgili 57 onay yüzde 2.16. Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil.

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İBB’DEKİ SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde yapılan teftişte, SGK ve İBB verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, İBB’ye 1984, İSKİ’ye 454, İETT’ye 66 ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22 bin 857 kişi olmak üzere, toplam 25 bin 361 kişi ilk defa işe alındı. Bunlardan 4 bin 227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturma var. Toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleri ile irtibatlı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt var. 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51.”