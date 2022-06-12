Bakan Soylu açıkladı: 1200 mahalle yabancıya yasaklandı

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Bazı mahallelerde yabancıların gettolaşmasının önüne geçmek için şubat ayında İçişleri Bakanlığı yabancı sayısının, mahalledeki toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği yerlerde ikamet yasağı getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz’dan itibaren bu oranın yüzde 20’ye indirileceğini açıkladı, özetle şu bilgileri verdi: “Ülkemizde yabancıların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının önlenmesi amacıyla yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25’i geçtiği 781 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatıldı. 1 Temmuz’dan itibaren oranın yüzde 20 olarak uygulanması sağlanacak. Yaklaşık bin 200 mahalle ikamete kapatılacak.

BAYRAM İZNİ YİNE YOK

Türkiye’de 3 milyon 674 bin kayıtlı Suriyeli var. 122 bini pasif, yani ülkede değiller. 1 milyon 246 bin göçmeni yurtiçinde yakalamışız. 361 bin 740 kişiyi bugüne kadar göndermişiz. Diğerleri uluslararası korumaya başvurmuşlar. Toplam 506 bin 280 kişi de gönüllü Suriye’ye geri dönmüş. Kurban Bayramı’nda da Suriyeliler için bayram izni olmayacak. Son iki bayramda gidenlerin neredeyse yüzde 99.9’u geri döndüğü için anladık ki artık bu gidişin, geri dönüşe orada kalmaya herhangi bir katkısı söz konusu değil ve kapattık.”

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TIR PARKLARINA KAMERA KOYDUK

Geri gönderme merkezlerimizde toplam 25 bin geri gönderilecek insan var. Yakalanan toplam kaçak göçmen sayısı 110 bin. Biz kaçak göçle mücadeleye bugün başlamadık, bize haksızlık yapılıyor. Taksilere yabancılara ‘Senin bu ülkede kalma iznin var mı’ sorusunu sorma yetkisi getirdik. Bunu yapmazsa kanun diyor ki sen ya göçmen kaçakçısısın ya da insan kaçakçısısın. Biz böyle mücadele ederken, aman ben 3 kuruş kazanayım diyenlere engel oluyoruz. TIR parklarına da kameralar yerleştirdik.