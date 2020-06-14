Bakan Soylu açıkladı: 10 kilo patlayıcıyla sınırda yakalandı

Soylu, Twitter hesabından, “Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani’den (Ayn el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı” mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

‘SİİRT’TE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Soylu, Twitter’dan yaptığı bir başka açıklamada ise, “Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf´ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.