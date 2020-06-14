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ANKARA / DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı: 10 kilo patlayıcıyla sınırda yakalandı

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Bakan Soylu açıkladı: 10 kilo patlayıcıyla sınırda yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PYD/YPG’li bir teröristin Suriye’den Türkiye’ye 10 kilogram patlayıcıyla geçerken yakalandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından, “Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kilogram patlayıcıyı Kobani’den (Ayn el Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist, Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı” mesajını paylaşarak görevli polislere dikkatli ve takipli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

‘SİİRT’TE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ’

Soylu, Twitter’dan yaptığı bir başka açıklamada ise, “Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf´ta 2 terörist, Kahraman Jandarmamızın operasyonunda etkisiz” ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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