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Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

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#Süleyman Soylu#Şehit#Oğuzhan Adalıoğlu
Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 23:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.

ESKİŞEHİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kahramanmaraş'ta kalkış için yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) şehit haberi memleketi Eskişehir'deki baba ocağına ulaştı. Esas görev yeri Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığı olan, deprem nedeniyle Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, kalkış esnasında yönlendirdiği helikopterin pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. 2 çocuk babası Adalıoğlu’nun şehit haberi memleketi Eskişehir’deki baba evine ulaştı. Şehit Adalıoğlu’nun ailesinin Eskişehir Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'taki evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin haberi, babası Bekir ve annesi Lütfiye Adalıoğlu’na Vali Yardımcısı Ali Çetin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy tarafından verildi.

 

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#Süleyman Soylu#Şehit#Oğuzhan Adalıoğlu

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