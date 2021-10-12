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Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

#Bakan Soylu#Avrupa Birliği#Ylva Johansson
Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johanssonı kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

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Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve beraberindeki heyeti, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Johansson, anı defterini imzaladıktan sonra toplantı salonuna geçti. Burada, basına kapalı, 'Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1'inci Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı' gerçekleştirildi.

Görüşmede, Türkiye heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Muhterem İnce ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da yer aldı.  

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johanssonı kabul etti

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#Bakan Soylu#Avrupa Birliği#Ylva Johansson