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Bakan Soylu: 7 ayda 158 kadın cinayeti oldu

#Ankara#Polis #Şiddet
Bakan Soylu: 7 ayda 158 kadın cinayeti oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2021'in ilk 7 ayında 166 olan kadın cinayeti sayısının, bu yılın aynı döneminde 158 olduğunu duyurdu.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. '1' sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık tarafından geliştirilen uluslararası ödüllü Kadın Acil Destek Uygulaması'nın bugüne kadar 3 milyon 855 bin 777 kişi tarafından indirildiği ve 459 bin 478 ihbara müdahale edildiği belirtildi.

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#Ankara#Polis#Şiddet

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