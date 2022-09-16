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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â Soylu, Ã§eÅŸitli temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi KÄ±rklareli'de, Muhtarlarla BuluÅŸma ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. DÃ¼nyadaki gÄ±da krizini TÃ¼rkiye'nin Ã§Ã¶zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Soylu, "BugÃ¼n gÄ±da krizini TÃ¼rkiye nasÄ±l Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸse bilmenizi istiyorum; etrafÄ±mÄ±zdaki coÄŸrafyadaki karmaÅŸÄ±klÄ±klarÄ±, savaÅŸlarÄ±, yoksulluklarÄ±, katliamlarÄ± da Ã§Ã¶zebilecek tek bir Ã¼lke var;Â o da TÃ¼rkiye'dir. DÃ¶nem dÃ¶nem bazÄ± sÃ¼reÃ§lerle karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Hangi biriniz 2,5 yÄ±l maskeyle gezebileceÄŸinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordunuz? Bizim tarihe, geÃ§miÅŸe ve geleceÄŸe karÅŸÄ± sorumluluklarÄ±mÄ±z var. TerÃ¶r koridoru kuracaklardÄ±. BugÃ¼n PenÃ§e-Kilit operasyonunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â Hakurk'tan Zap'a kadarÂ oradan Afrin'e kadar terÃ¶r koridoru kuracaklardÄ±.Â Bunu kim kuracaktÄ±? Bunu Amerika kuracaktÄ±. Son 3 yÄ±lda Amerika, 2 milyar dolar terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne bizzat kendi senatosundan yardÄ±m etti. BÄ±rak senatoyu TÃ¼rkiye'de bir kurum terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m etsin de Amerika, Avrupa bizi Ã§armÄ±ha geriyor mu, germiyor mu? NasÄ±l bir sÃ¼reÃ§le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatmak istiyoruz. PKK'ya ve PYD'ye Amerika, tam tamÄ±na son 3 yÄ±lda 2 milyar dolar resmi yardÄ±m yapmÄ±ÅŸ. Orada terÃ¶r koridoru kuracaksÄ±n, orada terÃ¶risti Ã¶ldÃ¼rÃ¼yorsun, taziyeye giden kim?Â AmerikalÄ± komutan. Sonra Amerikan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, burada bizim ÅŸehitlerimiz iÃ§in de sÃ¶z olsun, diye taziye mesajÄ± yayÄ±mlÄ±yor. Neyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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Bakan Soylu ,Â "Åžunu sÃ¶ylÃ¼yoruz; Cumhuriyet'in birinci asrÄ±na gidiyoruz, biz ve siz her ÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Darbe gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z, yÃ¼zde 8 binlik gecelik faizler gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z, emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± almak iÃ§in Ziraat BankasÄ± Ã¶nÃ¼nde sabaha kadar beklenen kuyruklarÄ± bu Ã¼lke yaÅŸadÄ±.Â Amerika'dan ve Avrupa'dan bize parmak sallamalar gÃ¶rdÃ¼k. Bu Ã¼lkede farklÄ± siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip olabilirsiniz ama gazetelerin, televizyonlarÄ±n;Â siyasi parti liderlerine, baÅŸka Ã¼lkelerin baÅŸbakanlarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± muameleleri, hakaretleri, hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¼ÅŸÃ¼rmek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n oyunlarÄ± ve senaryolarÄ± hep beraber gÃ¶rdÃ¼k. HanÄ±mlarÄ±na, eÅŸlerine, ailesine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Bunun arkasÄ±nda kim var? 15 Temmuz 'u biz mi yaptÄ±k? 15 Temmuz'u FETÃ– yaptÄ±, arkasÄ±nda bal gibi Amerika var. Bunu defalarca sÃ¶yledim. EÄŸer olmasa adamÄ± orada saklamaz, bize iade eder. Neyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlatmak iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum" dedi.ÂTerÃ¶rle mÃ¼cadelede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da anlatan Bakan Soylu, "EÄŸer biz Zeytin DalÄ± harekatÄ±nÄ± yapmasaydÄ±k, eÄŸer biz BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± harekatÄ±nÄ± yapmasaydÄ±k, eÄŸer bugÃ¼n Afrin olmasaydÄ±; bugÃ¼n rahat bir ÅŸekilde sÃ¶ylÃ¼yorum, Amanoslar tertemiz. Bir tek terÃ¶rist yok, TendÃ¼rek tertemiz. Bunu neyle yaptÄ±k? EÄŸer Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iktidara geldiÄŸi ilk gÃ¼nden itibaren savunma sanayisinde yerli ve milli oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 80'e Ã§Ä±karmasaydÄ±k, biz bunlarÄ±n hiÃ§birini bugÃ¼n sÃ¶yleyebilme ÅŸansÄ±na sahip olamazdÄ±k. Ä°HA'larÄ±mÄ±z, SÄ°HA'larÄ±mÄ±z olmamÄ±ÅŸ olsaydÄ±,Â biz Ä°dlib'e girdik, Afrin'e;Â Amerika ve Almanya hatta Kanada, 'Benim mÃ¼himmatlarÄ±mÄ± kullanamazsÄ±n' dediler. Biz 1 ay iÃ§erisinde ne yapacaÄŸÄ±z, diye endiÅŸe ederken Ã¼lkemizle ve milletimizle ne kadar gurur duysak azdÄ±r. 1 ay iÃ§erisinde Amerika'ya daÂ Almanya'ya daÂ Kanada'ya da ihtiyaÃ§ duymadan bizim mÃ¼hendislerimiz onlarÄ±n bize satmak istemediklerini Ã¼retti. Orada 30 kilometrelik koridoru oluÅŸturmamÄ±zÄ±n temel sebebi, Ã¼lkemizin gÃ¼venliÄŸidir. Buna TBMM'de 'hayÄ±r' tezkeresi verenler, bize sordular mÄ± 'Derdiniz nedir' diye?Â Ben Ã¼lke insanÄ±mÄ±n gÃ¼venliÄŸini nasÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokabilme kabiliyetine seyirci kalabilirim" diye konuÅŸtu.ÂSÄ±nÄ±rdaki gÃ¼venlik yollarÄ±nÄ±n Ã¶nemine de vurgu yapan Bakan Soylu, "SÄ±nÄ±rdaki gÃ¼venlik yollarÄ± iÃ§in biz 1055 kilometre sÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± doÄŸuda ve gÃ¼neyde tamamladÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 200 kilometremiz daha kaldÄ±, 110 kilometresini ihale ettik. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren bedeli ne olursa olsun, buradaki gÃ¼venlik yollarÄ±nÄ± hemen yapmaya baÅŸlÄ±yoruz. DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'yu bitiriyoruz, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle mayÄ±s veya haziranda biter. O biter bitmez buradaki gÃ¼venlik yollarÄ±nÄ± da aynÄ± ÅŸekilde yapmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Genel programÄ±mÄ±z da bu ÅŸekilde devam etmiÅŸ olacak" dedi.

'MUHTARLAR MÃœZE VE Ã–REN YERLERÄ°NE ÃœCRETSÄ°Z GÄ°RECEK'

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, KÄ±rklareli'nde muhtarlarla bir araya geldiÄŸi toplantÄ±da, 19 Ekim'de Ankara'daki muhtarevinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Yine 19 Ekim'de inÅŸallah 100 muhtarlÄ±k binasÄ±nÄ±n temelini atÄ±yoruz. KÄ±rklareli'nde hizmet binasÄ± bulunmayan muhtarlÄ±k sayÄ±mÄ±z 39'dur; inÅŸallah bunu da bir plan dahilinde yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu alanda son bir adÄ±m daha attÄ±k. Muhtar hizmet binalarÄ±nÄ±n elektrik ve doÄŸal gaz, daha doÄŸrusu enerji tarifelerinin artÄ±k mesken statÃ¼sÃ¼nde olarak deÄŸerlendirilmesi ve daha uygun bir ÅŸekilde fiyatlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±zdan bir talepte bulunduk, bunun da takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. Yine bir yenilik; KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±zdan rica ettik, mÃ¼ze ve Ã¶ren yerlerine giriÅŸlerde kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ±mÄ±z, artÄ±k muhtar kimlik kartlarÄ±yla bu yerlere Ã¼cretsiz girecekler. Ã–te yandan muhtarlarÄ±mÄ±zÄ±n, Ã¶zellikle kadÄ±n muhtarlarÄ±mÄ±zÄ±n, bizlerden Ã¶ncelikli beklentilerinden olan gÃ¼venlik kamerasÄ± projesinde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu proje, bÃ¼tÃ¼n muhtarlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kapsayacak ÅŸekilde planlandÄ±. Burada bir Ã¶ncelik sÄ±rasÄ± takip ediyoruz ve kadÄ±n muhtarlarÄ±mÄ±zÄ±n kameralarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ± bir Ã¶ncelik olarak belirledik. KÄ±rklareli ilimizde de 16 kadÄ±n muhtarÄ±mÄ±z var, 12'sine gÃ¼venlik kamerasÄ± kurduk, diÄŸer 4 muhtarÄ±mÄ±z ÅŸu an iÃ§in gerek duymadÄ±klarÄ± iÃ§in kurulum istemediler. Mekansal Adres KayÄ±t Sistemi'nin (MAKS) muhtar modÃ¼llerini kullanÄ±ma aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±k ve bu modÃ¼l, deyim yerindeyse dijital alanda elimiz kolumuz oldu. 50 bin muhtarÄ±mÄ±zÄ±n 45 bin 115'i, Mekansal Adres KayÄ±t Sistemi'ni aktif olarak kullanmaktadÄ±r. KÄ±rklareli'nde ise bu sistemi 287 muhtarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ± kullanmaktadÄ±r. Buna 'ÅŸÃ¼pheli adres bildirimi sorgulama' yÃ¶ntemini de ekledik" diye konuÅŸtu.

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'118 BÄ°N METRUK BÄ°NADAN 90 BÄ°NE YAKINI YIKILDI'

TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele ortaya koyduklarÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bazen bana sÃ¶ylediÄŸim sÃ¶zler sebebiyle kÄ±zÄ±yorlar, varsÄ±n kÄ±zsÄ±nlar. TÃ¼rkiye'de 118 bin metruk bina tespit ettik. Bunun 15 bini hariÃ§ 90 bine yakÄ±nÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±k, geri kalanÄ±nÄ± restore ettik, 15 bini de ÅŸu anda yÄ±kÄ±lmayÄ± bekliyor. Yani 118 bin binanÄ±n 103 binini metruk bina olmaktan Ã§Ä±kardÄ±k. Elbette ki bunun baÅŸka problemleri de var. OrasÄ± kimin olduÄŸu belli olmayan insanlarÄ±n baÅŸka amaÃ§ iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±; mahalleyi, Ã§ocuklarÄ±, kadÄ±nlarÄ± herkesi tedirgin ettiÄŸi alan olarak bulunuyordu. Åžu anda TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucudan yatan sayÄ±sÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu biliyor musunuz? 117 bin. 15 Temmuz tarihinde bu rakam 35 bindi. Sahada Ã§ok ciddi bir mÃ¼cadele ortaya koyuyoruz. Bizim bu metruk binalarla mÃ¼cadelemizi ortaya koymamÄ±zÄ±n sebebi, biz her uyuÅŸturucudan yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸiye bir anket yaptÄ±rÄ±rÄ±z. 'BaÅŸladÄ±ysan nerede baÅŸladÄ±n, ne ile baÅŸladÄ±n, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±n, ailen var mÄ±, nerede kullanÄ±yorsun, kim baÅŸlattÄ±' gibi sorularla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z problemi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼ ortaya koyan bir sÃ¼reci deÄŸerlendiriyor, politikalarÄ±mÄ±zÄ± da buna gÃ¶re yÃ¶nlendiriyoruz. UyuÅŸturucu kullanÄ±cÄ±larÄ±na da sorduÄŸumuz bir soru da 'Siz neredesiniz, eviniz barkÄ±nÄ±z var mÄ±?' dediÄŸimizde; bunun yÃ¼zde 85'ine yakÄ±nÄ± anne ve babasÄ±yla kalÄ±yor. O zaman bunu kiminle denetim altÄ±na almamÄ±z lazÄ±m? Annesiyle. Onun iÃ§in 'TÃ¼rkiye'nin her tarafÄ±nda en iyi narkotik polisi annedir' diyerek, o Ã§ocuÄŸun bununla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±p kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit edecek, birinci unsur olarak annesiyle kurduÄŸumuz bu diyalogla gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°kinci bulduÄŸumuz sonuÃ§, 'Sen bunu nerede kullanÄ±yorsun?'. YÃ¼zde 45'in Ã¼zerindeki kÄ±smÄ±, 'Evde kullanÄ±yorum' diyor; yÃ¼zde 28'i, 'Ben bunu metruk binalarda kullanÄ±yorum' diyor. Demek ki biz buna evde anneyle ulaÅŸacaÄŸÄ±z."

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Bakan Soylu, "Ä°kincisi; metruk binalarÄ± da yÄ±karak rehabilite edeceÄŸiz. Bu sayede metruk binayÄ± adres olarak gÃ¶sterip muhtarlÄ±ÄŸa kayÄ±t yapÄ±lmanÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ olduk. KÄ±rklareli'ndeki tescilsiz olup yÄ±kÄ±lacak olan metruk bina sayÄ±sÄ± halen 989'dur. Bu konuda da hepinizin gayretlerini ve ilgilerini bekliyoruz. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±za, 'Sentetik uyuÅŸturucu konusunda Ã¶lÃ¼mler arttÄ±' dedik ve 'Hemen Ã§Ã¶zelim' dedik. O dÃ¶nem bir sÃ¶z sÃ¶yledik, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda. Sen misin bu sÃ¶zÃ¼ sÃ¶yleyen? Ã–mrÃ¼nde bir tane annenin bu konudaki feryadÄ±nÄ± duymayan ve bu uyuÅŸturucudan muzdarip olup da bunun penÃ§esi altÄ±nda kÄ±vrananlarÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeyip bunun bir fantezi hikaye olduÄŸunu gÃ¶renler, elbette bize sallamaya, kara Ã§almaya devam ederler. BÃ¶yle olduÄŸu iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizle kararlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. 35 bin olan sayÄ±, yargÄ± ile birlikte 117 bine kadar Ã§Ä±ktÄ±. Kim, nerede duruyorsa mÃ¼dahale ediyoruz; bu tedbiri almaya da devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

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'TAHIL KRÄ°ZÄ° YAÅžANIRKEN BUÄžDAY ÃœRETÄ°MÄ°NDE REKORA KOÅžUYORUZ'

Bakan Soylu, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ devlet olduÄŸunu dile getirerek, "DÃ¼nya tahÄ±l krizi yaÅŸarken, biz buÄŸday Ã¼retiminde rekorlara koÅŸuyoruz. Siz hiÃ§ farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Ne Amerika TÃ¼rkiye'nin ayaÄŸÄ±na gelirdi, Rusya-Ukrayna arasÄ±ndaki tahÄ±l krizinin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in ne Avrupa TÃ¼rkiye'nin ayaÄŸÄ±na gelirdi. EÄŸer biz yerimizde saÄŸlam durmasaydÄ±k eÄŸer biz gÃ¼Ã§lÃ¼ bir devlet, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Ã¼lke halini korumamÄ±ÅŸ olsaydÄ±k eÄŸer karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z saldÄ±rÄ±lardan belimiz bÃ¼kÃ¼lmÃ¼ÅŸ olsaydÄ± ayaÄŸÄ±na gelip ricacÄ± olmaz, talimat vermeyi gerek bile gÃ¶rmez, TÃ¼rkiye'nin bÃ¼tÃ¼n imtiyazlarÄ±nÄ± kendi adÄ±na kullanÄ±r, bu meseleleri Ã§Ã¶zmek iÃ§in kendileri pozisyon almak zorunda kalÄ±rdÄ±. KÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ayaÄŸÄ±na gelmeleri, Rusya ile Ukrayna arasÄ±ndaki savaÅŸta dÃ¼nyanÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu gÄ±da krizine Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek istemelerinin temel sebebi; TÃ¼rkiye'nin gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±dÄ±r, ayaklarÄ± Ã¼zerinde durmasÄ±dÄ±r ve TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n bu meseleyi Ã§Ã¶zecek bir kabiliyeti ortaya koyabilmesidir" dedi.