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Bakan Soylu: 10 bin 325 esnaf çarşısı kurulacak

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#Adıyaman
Bakan Soylu: 10 bin 325 esnaf çarşısı kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 14:13

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesindekini incelemelerini sürdürüyor. Son olarak Adıyaman'ı ziyaret eden Soylu, burada basın açıklaması yaptı. Soylu, 200 bin konteyneri depremzedelerin hizmetine sunulacağını duyurdu. Soylu, afet bölgesindeki esnaf için de 10 bin 325 esnaf çarşısı planlandığını söyledi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adıyaman'daki açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58.500. İlk hedefimiz 100 bin, sonraki süreçteki hedefimiz 200 bin. 10.325 esnaf çarşısı planladık 7.067'si yapılmaya başlandı, 5 binini tamamladık. Gelen talepleri karşılamaya devam edeceğiz.

Eğitim, Milli Eğitim Bakanı'mız bölgeyi gezerek eksiklikleri kapatmaya çalışıyor. Bazı bölgelerde eğitim başladı. Bayramdan sonra bazı bölgelerde de eğitim başladı.

SINAVA HAZIRLANAN ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞMALAR

Sınava hazırlanan çocuklarımız için iyi bir çalışma da burada yürüyor. Burada zihnimiz de aklımız da vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı yaralarla meşguldür.

Vatandaşımız başlarını konutlarına sokana kadar yalnız bırakmayacağız.

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10 bin lira yardımların yüzde 99'u ödendi 1 milyon 600 bin kişiye 180 bin aşkın kişiye taşınma yardımı yapıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek ödemeleri başladı.

Bu süreç bitecek. Önümüzü çok rahat görüyoruz. Bu şehirler eskisinden daha güçlü şehirler olacak.

Şehirlerimiz kendi gelenek görenek, miras, kültürü ile yeniden devam edecek.

Ramazan’da yardım gönderen kamu kurum kuruluşları ve yardımseverlere teşekkür ediyoruz.

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#Süleyman Soylu#İçişleri Bakanlığı#Adıyaman

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