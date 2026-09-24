Bakan Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları asılsızdır

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır.



Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 24, 2026

DMM: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.