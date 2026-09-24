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Bakan Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları asılsızdır

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#Mehmet Şimşek#İstifa#Sosyal Medya
Bakan Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları asılsızdır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 21:32

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada 'istifa etti' iddialarıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında ortaya atılan istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir."

DMM: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

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DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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#Mehmet Şimşek#İstifa#Sosyal Medya

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