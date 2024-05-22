Bakan Şimşek’ten Devriamber'e ziyaret

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Hande Fırat, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek’e sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi. Şimşek ve eşi eserleri tek tek inceleyerek, eserlerin hikâyelerini dinledi. Fırat, ‘Devriamber’ ismini verdiği sergisinde, ailesinde babalarını erken yaşta kaybeden üç nesilden üç kadının; annesi, kendisi ve kızının bu süreçten geçerken yaşadıklarını eserlerine yansıtıyor. Resim, heykel, yerleştirmeler ve dijital eserlerin yer aldığı sergide döngüler ölümü ve yaşamı, kökler ve çınar ağaçları babaları, ayçiçekleri ise kadınları temsil ediyor. Başkentin tarihi mekânlarından Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan İkinci Meclis’teki Sığınak’ta yer alan sergi 25 Mayıs tarihine kadar görülebilecek.

Bakan Şimşek, eşi Esra Şimşek’le birlikte ziyaret ettiği Devriamber sergisinde Hande Fırat’tan eserler hakkında bilgi aldı.