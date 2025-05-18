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Bakan Şimşek'ten açıklama: Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini bilmem imkansız

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#Mehmet Şimşek#İddia#Londra
Bakan Şimşekten açıklama: Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini bilmem imkansız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 14:15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır" dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gazete bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşehrimle Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkansızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır. Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir" ifadelerini kullandı. 

 

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#Mehmet Şimşek#İddia#Londra

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