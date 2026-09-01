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Bakan Şimşek, yeğeninin taziyesine katıldı

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#Mehmet Şimşek#Taziye Ziyareti#Batman Yangını
Bakan Şimşek, yeğeninin taziyesine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 22:04

Batman’da spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişiden Emine Yani’nin (42), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, kente gelerek yeğeninin taziyesine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos’ta çıkan yangında Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Yangında yaşamını yitirenlerden Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi.

Bakan Şimşek, akşam saatlerinde kente gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde kurulan taziyeye katıldı. Bugün bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile taziyeyi ziyaret ederek aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Emine Yani’nin babası Ahmet Şimşek, taziyeleri kabul etti.

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#Mehmet Şimşek#Taziye Ziyareti#Batman Yangını

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