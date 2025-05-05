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Bakan Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Koçovska ile görüştü

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#Mehmet Şimşek#Kuzey Makedonya#Dimitrieska Koçovska
Bakan Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Koçovska ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 20:12

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ve beraberindeki heyetle görüştü.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koçovska ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şimşek, "Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir işbirliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık. Vergi politikaları, dijitalleşme, vergide gönüllü uyum, denetim ve mali suçlarla mücadele gibi alanlarda tecrübe paylaşımında bulunarak ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

 

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#Mehmet Şimşek#Kuzey Makedonya#Dimitrieska Koçovska

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