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Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Kur Korumalı Mevduat
Bakan Şimşek: Kur korumalı mevduatta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 17:31

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kur korumalı mevduatta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

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Bakan Şimşek'in paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: 

TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Kur Korumalı Mevduat

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